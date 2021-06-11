Самойлову перестали уважать за нелепое высказывание

В YouTube-шоу "Дада-Нетнет" блогер Андрей Петров заявил, что презирает жену Джигана из-за ее убеждений.

Скандальный блогер часто находится в эпицентре бурных конфликтов, а также нередко является их зачинщиком. На этот раз Андрею Петрову не понравилось высказывание Оксаны Самойловой.

Супруга Джигана рассказала подписчикам, что не может отправиться в ресторан или на встречу с друзьями без возлюбленного. Петрову явно не понравилось такое публичное заявление. Он посчитал, что у Самойловой нет чувства собственного достоинства, а также обвинил ее в том, что она публично распространяет такие непопулярные идеи. По словам Андрея, Оксана имеет огромную аудиторию, а значит, к ее мнению прислушиваются, поэтому нужно более ответственно относится к тому, как и что говоришь.

"Самойлову я не уважаю... Когда у тебя в Инстаграм несколько миллионов подписчиков, и ты публикуешь пост о том, что не можешь выйти из дома с подругами из-за того, что муж не разрешает – это ужасно! Об этом она не просто ляпнула. Значит, у нее такие убеждения", – дерзко заявил Петров.

Напомним, что недавно Андрей Петров был замешан в скандале вокруг трагедии в одной из казанских школ. Тогда блогер сказал, что его не трогают подобные известия. В тот день Петров много шутил на тему стрелка и погибших детей, а также проводил весело время без всякого зазрения совести. Андрей убедил подписчиков, что не хочет строить из себя скорбящего, как Ольга Бузова и другие медийные персоны. На это высказывание отреагировал Максим Фадеев: назвал Петрова козлом и заявил, что таких нужно отправлять за решетку.