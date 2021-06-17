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Шоу-бизнес
В последний раз: пользователи оплакивают ушедшего Дюжева

В последний раз: пользователи оплакивают ушедшего Дюжева

Недавно появилась информация о том, что артист покинул родной МХТ имени Чехова. Поклонники творчества звезды не могут скрыть своего разочарования.
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Сперва художественный руководитель театра закрыл спектакль "Дворянское гнездо" с участием Дмитрия Дюжева. Не так давно стало известно, что спектакль "Примадонны", главную роль в котором уже около 15 лет играет также он, скоро пропадет из афиши. Постановка пользовалась большим успехом у публики, многие покупали билеты снова и снова.

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Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Ходят слухи, что Сергей Женовач просто отказался продлевать контракт со звездой. Откуда у худрука такая нелюбовь к Дюжеву – остается только догадываться. Сотрудники театра не стали комментировать информацию, сам артист тоже не спешит ничего опровергать. Говорят, что как только новый руководитель приступил к работе, он подчеркнул, что не любит громкие развлекательные спектакли. Так, он снял многие старые постановки и заменил их своими премьерами. Журналисты сделали вывод, что, с точки зрения экономики, шаг оказался не совсем выгодным. Публика не оценила нововведения Женовача.

После того, как известие об увольнении Дмитрия Дюжева стало широко обсуждаться в Сети, на сайте театра вдруг появился еще один спектакль. Оказалось, что актер сыграет в "Примадонне" еще минимум один раз, 30 июня. Многие полагают, что постановка окажется последней для театра, но никаких подтверждений пока нет. Возможно, сотрудники просто решили избежать громкого скандала.

Народ всполошился и готов отстаивать право любимого артиста на роль. Однако, кажется, пока еще слишком рано для паники. Все обеспокоены тем фактом, что хорошие спектакли пропадают один за другим. Отметим, не так давно Сергей Женовач уже убрал "Контрабас" с Константином Хабенским в главной роли.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 13:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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