"Чтоб ты сдох": схватившийся за голову Панин обрушился на Дюжева

Алексей Панин за 23-летнюю творческую карьеру снялся в более чем в сотне картин. Одной из самых запоминающихся киноработ актера является фильм Алексея Балабанова "Жмурки". В ленте Алексею досталась одна из главных ролей – бандита по имени Сергей. Его партнером в "Жмурках" был актер Дмитрий Дюжев.
В личном микроблоге Алексей Панин опубликовал свежее видео. В кадре схватившийся за голову артист обрушивается на коллегу по цеху: "Дима Дюжев, чтоб ты сдох".
Панин, естественно, говорил несерьезно. Дело в том, что новая знакомая Алексея, призналась, что не знала о его существовании. Девушка, родиной которой является Нижнее Поволжье, никогда не видела фильмов с Паниным, не замечала упоминаний о нем в прессе. Между тем, дама отлично была осведомлена кто такой Дмитрий Дюжев.
Алексея такой поворот событий удивил. "Приехал в гости ****, звезда… Дюжева знает, а Алексея Панина не знает", – засмеялся актер.
Отметим, что в минувшем, 2020 году, Алексей Панин переехал жить в Испанию. Спустя время знаменитость перевезла на чужбину свою дочь Анну. Не так давно артист получил статус резидента.
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