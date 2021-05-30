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Шоу-бизнес
"Чтоб ты сдох": схватившийся за голову Панин обрушился на Дюжева

"Чтоб ты сдох": схватившийся за голову Панин обрушился на Дюжева

Новой знакомой удалось удивить Алексея Панина.
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Алексей Панин за 23-летнюю творческую карьеру снялся в более чем в сотне картин. Одной из самых запоминающихся киноработ актера является фильм Алексея Балабанова "Жмурки". В ленте Алексею досталась одна из главных ролей – бандита по имени Сергей. Его партнером в "Жмурках" был актер Дмитрий Дюжев.

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В личном микроблоге Алексей Панин опубликовал свежее видео. В кадре схватившийся за голову артист обрушивается на коллегу по цеху: "Дима Дюжев, чтоб ты сдох".

Панин, естественно, говорил несерьезно. Дело в том, что новая знакомая Алексея, призналась, что не знала о его существовании. Девушка, родиной которой является Нижнее Поволжье, никогда не видела фильмов с Паниным, не замечала упоминаний о нем в прессе. Между тем, дама отлично была осведомлена кто такой Дмитрий Дюжев.

Алексея такой поворот событий удивил. "Приехал в гости ****, звезда… Дюжева знает, а Алексея Панина не знает", – засмеялся актер.

Отметим, что в минувшем, 2020 году, Алексей Панин переехал жить в Испанию. Спустя время знаменитость перевезла на чужбину свою дочь Анну. Не так давно артист получил статус резидента.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 11:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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