Дюжев раскрыл секрет эффективной актерской диеты

Дмитрий Дюжев – один из самых из ярких и харизматичных актеров театра и кино. Его рост – 195 сантиметров. А когда готовился к телепроекту "Танцы со звездами", то похудел с 95 до 88 килограммов. О секрете хорошей формы артист рассказал корреспонденту "Дни.ру" на презентации онлайн-кинотеатра KION.

"Я не ем жирное, я вообще много не ем, – заверил Дюжев. – А сейчас еще и пощусь. Быть в форме меня обязывает и профессия, и встречи с журналистами, которые оценивают мой внешний вид".

В одном из интервью актер признался: "Посты в православии – тренеры нашей души. Мы тренируемся в ограничении своих желаний, похотей, страстей. Через это душа крепнет. Мы сейчас живём в сопровождении рекламы: бери от жизни все! А благодаря постам приходит понимание: не так-то много людям, по существу, надо".

Актер знает, что все вкусное – самое вредное. поэтому предпочитает самую простую еду. Но помогают Дюжеву не только самоограничений в питании. "Если есть время, иду на спорт, – заверил он. – А потом очень хорошо зайти еще и в баню".

Но главное, звезда фильмов "Жмурки" и "Бригада" находится всегда в работе, в движении, не позволяет себе лениться. Он признается, что во время прошлогодней вынужденной самоизоляции чувствовал себя ужасно. "Я как будто бы уже начинал превращаться в старика. Это было как умирание, последняя надежда на то, чтобы достойно дожить это время, где с утра до вечера страшные новости о вирусе и карантине. Было безнадежное, малоподвижное состояние, жена видела, как я угасал", – признавался он журналистам позднее.