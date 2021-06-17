Грибулина раскрыла зверства мужа-тирана: Дрался с Караченцовым, поднимал руку на Поргину

Композитор, поэтесса и певица Ирина Грибулина стала новой гостьей шоу "Судьба человека".

В беседе с Борисом Корчевниковым она поделилась ужасами, которые сопровождали ее в течение десятилетнего брака с фотографом Владимиром Маргойтом. Гостья программы отметила, что поначалу казалось, что у нее случилась та самая любовь, которую воспевают в книгах, однако ее ждало жестокое разочарование. "Этот человек просто меня украл", – призналась Ирина Грибулина.

Пара поженилась через год после знакомства, и почти сразу певица захотела ребенка, однако муж не позволял. Поначалу Владимир Маргойт водил супругу по врачам, а потом начал бить. Проблемы в семье осложнялись еще и тем, что фотограф почти все время сидел без работы. "Я пахала сутками, буквально с утра до ночи", – рассказала композитор в студии шоу "Судьба человека".

Причем издевался супруг Ирины Грибулиной не только над ней, но и над друзьями. Артистка рассказала, что как-то раз он напал на Николая Караченцова и не постеснялся поднять руку на Людмилу Поргину. По словам гостьи программы, еще тогда актер посоветовал ей бежать от мужа, иначе это может плохо закончиться.

В итоге Ирина Грибулина все же рассталась с тираном. Правда, для этого потребовалось приложить немало усилий, так как супруг очень долго не давал ей развод.

"Он был самым настоящим извергом", – заявила композитор в эфире передачи "Судьба человека".

Напомним, ранее артистка рассказала, как Владимир Маргойт избил ее во время беременности. Ребенка Грибулина потеряла, а затем врачи поставили ей диагноз бесплодие. К счастью, он оказался ложным и через несколько лет певица смогла родить дочь уже от другого мужчины.