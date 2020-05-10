"Бил в живот": озверевший муж набросился на беременную Грибулину

По словам звезды, экс-муж ревновал ее к профессиональным достижениям. В порывах ярости он бил ее. Ирина Грибулина очень любила супруга и много лет все ему прощала.
В тот период знаменитость много работала. На деньги композитора Владимир Маргойт построил дом. Ирина мечтала, что когда-нибудь в их новом жилище будет звучать детский смех, однако муж не хотел, чтобы она рожала от него.
Грибулина все же забеременела. Однажды озверевший супруг набросился на нее. "Бил в живот, случился выкидыш", – рассказала звезда в эфире программы "Когда все дома с Тимуром Кизяковым". После случившегося медики сообщили Ирине, что она теперь бесплодна.
Выходки третьего мужа знаменитость терпела десять лет. В итоге Грибулина сбежала в Италию, где встретила четвертого супруга. Этот брак знаменитости продлился недолго – мужчина не хотел жить без детей.
Все это время композитор не переставал думать об отпрысках. Ирина Грибулина поехала в Иерусалим к Гробу Господню. Там у Стены Плача знаменитость оставила записку. Она попросила забрать у нее все материальное, а взамен дать ребенка.
Когда Ирина вернулась в Москву, ее дом ограбили. А спустя время она встретила мужчину, от которого родила дочь Настю. Сегодня наследнице композитора 23 года. Девушка пошла по маминым стопам. Она поступила в ГИТИС на факультет эстрады и с успехом его окончила.
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