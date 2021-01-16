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Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского

Грибулина выступила с речью о разделе имущества покойного Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В эфире программы "Прямой эфир" речь зашла о разделе материальных ценностей усопшего создателя "Ералаша". Композитор Ирина Грибулина обратилась к наследникам Бориса Грачевского.

Продолжение: "Боль просто дикая!": Стало известно о жутких мучениях усопшего Грачевского
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Смерть создателя киножурнала "Ералаш" стала скорбной утратой для огромного количества россиян, которые выросли, наслаждаясь творчеством Бориса Грачевского. Мужчина умер 14 января 2021 года, а уже на следующий день Андрей Малахов начал съемки передачи о покойной легенде. Чтобы почтить память знаменитого сценариста, его коллеги и близкие собрались на киностудии имени Максима Горького. Там они посмотрели несколько видео с участием Бориса Юрьевича и поделились воспоминаниями о нем.

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Одной из приглашенных персон на шоу "Прямой эфир" стала Ирина Грибулина, которая создала замечательные композиции для выпусков "Ералаша". Женщина призналась, что кончина коллеги оказала на нее очень серьезное влияние, ведь Борис Грачевский был для нее дорогим человеком. "Вот смотря на Борю сейчас, я очень хочу всех его бывших жен, детей попросить, чтобы не было этих страшных историй с разделом имущества, поливанием грязью, этим раздраем.", – выразилась Ирина Грибулина.

Напомним, что кинорежиссер владел трехкомнатной квартирой в Москве, а также элитным особняком в 50 километрах от столицы. По предварительным данным, наследство Бориса Грачевского будет разделено между его вдовой Екатериной Белоцерковской и детьми – Ксенией, Василисой и Филиппом.

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Автор: 16 января 2021, 13:43 Источник: Youtube/Россия 1 ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость
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Звздный час Грибулиной, в кой-то веке её имя и "знаменитость" написали в одном предложении )))
Гость
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Ноги у покойника ещё остыть не успели, а всякие крикливые, вышедшие в тираж престарелые бабенки уже бегают по кАнальным
быдло-шоу, делят чужое наследство.
Можно подумать, без их поросячьих визгов наследники не разберутся.
Гость
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Согласно статистике!!!!! - <цензура>!!!!!
Гость
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Ну, как же без композиторки ГрОбулиной? Ирина ГрОбулина, как и Наталья Штурм- в каждой бочке- затычки. Такое впечатление, что эти две, немолодые тётеньки живут на студии Горького и перебегают из одной студии в другую, на ходу меня кофточку.. Две проходимки не пропускают ни одного скандального ток- шоу. Они в курсе всех событий, всё про всех знают.
Гость
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Чем меньше будет разных жёлтых шоу, тем меньше будет грязи!! И истеричного ора!
1

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