"Костюм для аниматора": на расфуфыренную Кудрявцеву вылили ушат помоев в день рождения

Кукольный образ помог Лере Кудрявцевой добиться большого успеха. Наряды знаменитой блондинки прокомментировал Александр Васильев.

Как бы ни было трудно в это поверить, накануне красавице-блондинке исполнилось 50 лет. Ведущая "Секрета на миллион" всегда выглядит безупречно и еще может дать фору многим молодым коллегам. Яркий и запоминающийся стиль Леры Кудрявцевой откровенно оценил историк моды Александр Васильев.

Историк моды подчеркнул, что блондинка приехала в столицу из глубокой провинции и это до сих пор прослеживается в ее вкусе, который можно охарактеризовать как "усть-каменогорский". Телеведущая не гонится за брендовой одеждой и часто сама является дизайнером своих нарядов, за пошивом которых она обращается к самым простым портнихам. При этом Васильев считает, что женщина хочет всегда быть похожей на куклу Барби и этим во многом определяется ее стиль.

По мнению эксперта, далеко не все наряды звезды удачны. Ему чуждо представление Кудрявцевой о роскоши, которое включает в себя кружева, рюши, аппликации. Один из луков телеведущей Васильев и вовсе назвал "костюмом для аниматора". На снимке, о котором упомянул искусствовед, Кудрявцева запечатлена вместе с дочкой в верхней одежде с принтом "зеленый леопард". Васильев посчитал этот наряд нелепейшим и предупредил, что такие вещи плохо сказываются на вкусе подрастающей наследницы.

Также в материале "7 Дней" историк моды подчеркнул, что красота Кудрявцевой является неестественной, так как в природе не бывает такого цвета волос и такого сочетания пышной груди и очень тонкой талии, но судить ее за это не стоит. Лера Кудрявцева знает, чего хочет публика, она победительница в своем жанре, а победителей не судят.