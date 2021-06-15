"Сенсация": обнимающая известного актера Асмус сделала заявление о романе

Популярная актриса Кристина Асмус расставила все точки над i.

Не так давно актер Сергей Гилев, известный по сериалам "Чики", "Полицейский с Рублевки в Бескудниково", "Содержанки" спровоцировал слухи о романе с коллегой по цеху Кристиной Асмус. В соцсетях Сергей опубликовал фото с артисткой. "Моя", – подписал кадры Гилев.

СМИ и поклонники совершенно справедливо пришли к выводу, что звезда "Содержанок" таким образом объявила о начале отношений с Кристиной Асмус. В Сети влюбленным пожелали большого счастья.

Спустя две недели после публикации поста Гилевым высказаться решила и Асмус. Актриса записала видеообращение. Перед объективом Кристина появилась в обнимку с Сергеем.

Бывшая жена юмориста Гарика Харламова заявила, что снимки, опубликованные Гилевым, были сделаны от лица его персонажа. Сергей и Кристина вместе снимаются в фильме "Хочу замуж". Информацию о романе Асмус опровергла. "Вот и вся сенсация", – резюмировала актриса.

"Уф, я уж думал ты на этого с мешками под глазами запала.😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эх, а я уже подумала, что вы пара. Такие красивые", "Нас обманули, расходимся!😂😂😂", "Сережа остался во френд зоне..." – рассуждают интернет-обыватели.

Отметим, ранее экс-муж Кристины Асмус, комик Гарик Харламов, впервые появился на публике с новой зазнобой. Юморист и звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук посетили матч сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.