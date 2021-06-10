Вызывал девушек и участвовал в групповом сексе: Галкин узнал о бурной жизни Харламова без Асмус

Комик Гарик Харламов рассказал о ярком прошлом.

Юморист Гарик Харламов снялся в шоу Максима Галкина "Музыкалити". В рамках проекта телеведущий выведал у комика некоторые подробности личной жизни.

Галкин сыграл с Харламовым и еще одним гостем проекта в игру. Герои должны были реагировать на вопросы звуковым сигналом – пользоваться дудкой в случае положительного ответа.

Как оказалось, до знакомства со звездой "Интернов" Кристиной Асмус Гарик Харламов отрывался по полной. В прошлом юморист устраивал отвязные вечеринки, которые завершались вызовом наряда полиции. Знаменитость пользовалась услугами девушек легкого поведения, участвовала в групповом сексе.

"Держал в руках грудь четвертого размера", - похвастался комик Галкину.

Судя по всему, веселая жизнь Гарика Харламова закончилась, когда он женился на Кристине Асмус. Юморист остепенился, стал отцом. К сожалению, брак комика и звезды "Интернов" рухнул. О разводе звезд стало известно в середине 2020 года. Причины распада семьи все еще держатся в тайне.

Между тем ходят слухи, что Гарик Харламов теперь встречается со звездой костюмированной драмы "Крепостная" Катериной Ковальчук. Артисты, как утверждают светские сплетники, сошлись на съемках сериала "Гусар", где играли главные роли. Накануне о новых отношениях в личном микроблоге объявила и Кристина Асмус.