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Шоу-бизнес
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств

"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств

Елена Проклова несколько недель назад рассказала, что подверглась сексуальному насилию в подростковом возрасте.
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Актриса призналась, что впервые с ней это произошло еще в 12 лет. Тогда режиссер картины, в которой она снималась, зажал ее в углу и начал делать непристойные предложения. Когда девушке было уже 16, все повторилось, но уже с другим мужчиной. Известный актер отвел ее в лес, раздел и предложил взять в руки его половой орган.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Многие осудили Елену Проклову за откровенность. Особенно неясно было, зачем артистка решила рассказать об этом спустя столько лет, тем более когда обидчика уже даже нет в живых и он не может никак ответить. Наконец актриса пояснила свою позицию.

По словам артистки, в нашем обществе не принято заявлять о подобных вещах, потому что даже некуда пойти и рассказать о домогательствах. "А он ответит: она врет. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи", – отметила Елена Проклова. Она подчеркнула, что в этом случае женщину, заявившую о приставаниях, просто сотрут в пыль.

Артистка призналась, что все эти годы ее преследовало чувство вины. Как оказалось, она даже была влюблена в своего насильника, потому что была очарована его талантом и харизмой. "Я оправдывала извращенца", – заявила Елена Проклова. Она добавила, что ей было бы легче, если бы растлитель не был для нее царем и богом.

Актриса подчеркнула, что случившееся стало для нее травмой на всю жизнь. Опальная звезда напомнила, что проблема в том, что взрослым мужчина хотел сексуального удовлетворения от ребенка.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 09:54 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость780260
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Каждый зарабатывает как умеет. Жаль старушенцию.
Гость780029
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Тьфу!!!!!!!!!!!!!
1

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