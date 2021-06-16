"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств

Елена Проклова несколько недель назад рассказала, что подверглась сексуальному насилию в подростковом возрасте.

Актриса призналась, что впервые с ней это произошло еще в 12 лет. Тогда режиссер картины, в которой она снималась, зажал ее в углу и начал делать непристойные предложения. Когда девушке было уже 16, все повторилось, но уже с другим мужчиной. Известный актер отвел ее в лес, раздел и предложил взять в руки его половой орган.

Многие осудили Елену Проклову за откровенность. Особенно неясно было, зачем артистка решила рассказать об этом спустя столько лет, тем более когда обидчика уже даже нет в живых и он не может никак ответить. Наконец актриса пояснила свою позицию.

По словам артистки, в нашем обществе не принято заявлять о подобных вещах, потому что даже некуда пойти и рассказать о домогательствах. "А он ответит: она врет. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи", – отметила Елена Проклова. Она подчеркнула, что в этом случае женщину, заявившую о приставаниях, просто сотрут в пыль.

Артистка призналась, что все эти годы ее преследовало чувство вины. Как оказалось, она даже была влюблена в своего насильника, потому что была очарована его талантом и харизмой. "Я оправдывала извращенца", – заявила Елена Проклова. Она добавила, что ей было бы легче, если бы растлитель не был для нее царем и богом.

Актриса подчеркнула, что случившееся стало для нее травмой на всю жизнь. Опальная звезда напомнила, что проблема в том, что взрослым мужчина хотел сексуального удовлетворения от ребенка.