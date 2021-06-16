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Шоу-бизнес
"Вторая Бузова": оправдывающуюся Решетову разнесли после нового клипа

"Вторая Бузова": оправдывающуюся Решетову разнесли после нового клипа

Бывшая избранница Тимати активно развивает свою карьеру. Помимо моделинга, дива уже попробовала себя в роли ведущей и певицы. Однако последнее амлуа вызвало волну негатива в Сети.
прочитано 358 раз

Свою первую песню Анастасия Решетова выпустила еще в начале года. Тогда она подчеркнула, что не собирается идти по стопам многих коллег и становиться исполнительницей. Однако недавно на канале модели появился новый клип.

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Композиция "Без него" не оставила равнодушным никого. Некоторые поклонники знаменитости увидели в ней серьезные чувства к бывшему избраннику, другие же осудили ее. Не впечатлили публику ни вокальные данные начинающей певицы, ни неоднозначная реклама, встречающаяся на протяжении всего ролика.

Однако делать вид, что ничего не заметила, Анастасия Решетова не стала. В своем "Инстаграме" она опубликовала ответ всем хейтерам. Модель подчеркнула, что совершенно не претендует на то, чтобы называться артисткой, а ее миссия заключался в том, чтобы передать эмоции. Она рассказала, что не жалеет ни о чем и привыкла к большому количеству разных мнений относительно ее контента.

Казалось бы, оправдание экс-возлюбленной Тимати должно было успокоить пользователей, но этого не произошло. "Надеемся, что ты на этом остановишься и не пополнишь ряды Бузовой", "Вся жизнь – оправдание и желание оправдаться", "Эмоции и чувства про прокладки и алкоголь", "И выпустит третий трек", "Бузова также говорила в начале", "Зачем так долго оправдываться то", "Вторая Бузова", "Ой, все уже все поняли, сколько можно ныть то", "Где-то плачет Лариса Долина от таких талантов", – возмутились подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 13:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость767201
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УВОДЯТ хитрожопые, от главного позора алкоголички бузовой, зачем то ,заставляют заинтересовать Решетовой
1

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