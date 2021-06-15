"Поганенький микроб": переживший публичное унижение Ревва плюнул в Моргенштерна

Звание "Лучший исполнитель" присудили сценическому герою артиста Артуру Пирожкову, на сцену выскочил рэпер и потребовал срочно пересмотреть результаты голосования. Музыкант начал оскорблять жюри премии, а также ведущих и победителя номинации. "Подавись!" – кричал артист в адрес Александра Реввы.
Спустя некоторое время победитель премии "МУЗ-ТВ" согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию. По словам актера, он не ожидал получить награду, поэтому был приятно удивлен. Реакция Моргенштерна его нисколько не обидела, потому что он считает нужным тратить энергию на отрицательные эмоции.
По мнению Александра Реввы, Алишер похож на червяка, которому что-то отрубили. "После этого внутри у него зародился поганенький микроб, который начал его пожирать изнутри", – отметил шоумен.
Артист уверен, что Моргенштерн формировался под воздействием музыки Артура Пирожкова, который выпустил первые песни десять лет назад. Тогда это был контент 18+, но позднее Александр Ревва поменял формат. Как оказалось, не так давно рэпер приходил к шоумену с предложением записать совместный трек. Правда, музыканту пришлось отказаться, так как в песне были слова "пососи мой кальян".
"Я ему сказал, что он опоздал, и сейчас я даже слово "кальян" не могу спеть", – заявил артист.
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