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Шоу-бизнес
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров

Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров

Иосиф Пригожин выставил певицу Валерию без прикрас. Морщинистое лицо артистки разочаровало россиян.
прочитано 542 раза

Исполнительница хита "Часики" обзавелась армией фанатов, которые неуемно восхищаются внешним видом 53-летней звезды. На снимках певица Валерия выглядит совсем юной и яркой красоткой, которую сложно назвать бабушкой. Знаменитость долгое время поддерживала имидж молоденькой артистки, однако новая публикация Иосифа Пригожина раскрыла россиянам правду: на самом деле Валерия не остановила время.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Продюсер разместил в инстаграм-аккаунте видеоролик с участием популярной жены, который был снят на Красной площади. Пригожин поднял облаченную в вечернее платье супругу на руки и покружил ее на глазах у восторженной публики. В определенный момент лицо артистки приблизилось к камере так сильно, что фильтр, который сглаживает недостатки внешности, отключился. В итоге в кадр попали старческие морщины, скопившиеся вокруг глаз светской львицы.


Одни пользователи Сети не стали придавать значению ситуации, другие же отметили, что Валерия выглядит не моложе своего возраста и потеряла былой лоск. "Старая стала совсем", "Ужас", "Развлекаются старички", "Старую барби поднял", "Маски нужно одеть, особенно на бабусю", "Два клоуна!", "Как некрасиво вышло", — написали комментаторы к ролику певицы Валерии и Иосифа Пригожина.


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Певица Валерия. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 18:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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