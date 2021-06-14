Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров

Иосиф Пригожин выставил певицу Валерию без прикрас. Морщинистое лицо артистки разочаровало россиян.

Исполнительница хита "Часики" обзавелась армией фанатов, которые неуемно восхищаются внешним видом 53-летней звезды. На снимках певица Валерия выглядит совсем юной и яркой красоткой, которую сложно назвать бабушкой. Знаменитость долгое время поддерживала имидж молоденькой артистки, однако новая публикация Иосифа Пригожина раскрыла россиянам правду: на самом деле Валерия не остановила время.

Продюсер разместил в инстаграм-аккаунте видеоролик с участием популярной жены, который был снят на Красной площади. Пригожин поднял облаченную в вечернее платье супругу на руки и покружил ее на глазах у восторженной публики. В определенный момент лицо артистки приблизилось к камере так сильно, что фильтр, который сглаживает недостатки внешности, отключился. В итоге в кадр попали старческие морщины, скопившиеся вокруг глаз светской львицы.

Одни пользователи Сети не стали придавать значению ситуации, другие же отметили, что Валерия выглядит не моложе своего возраста и потеряла былой лоск. "Старая стала совсем", "Ужас", "Развлекаются старички", "Старую барби поднял", "Маски нужно одеть, особенно на бабусю", "Два клоуна!", "Как некрасиво вышло", — написали комментаторы к ролику певицы Валерии и Иосифа Пригожина.

