"Замазали синяки": Джанабаева рискнула показаться на телевидении

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились в студии вечернего шоу после рождения дочери.

42-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" в начале апреля стала мамой в третий раз. Певица родила знаменитому супругу дочь, которую назвали Агатой. После родов все свое время женщина проводила с долгожданной малышкой, но теперь Альбина Джанабаева, наконец, нашла время и силы прийти в шоу "Вечерний Ургант" и показаться многочисленным поклонникам в своем нынешнем виде.

Знаменитые супруги анонсировали свое появление в шоу в своих инстаграм-аккаунтах. Они признались, что им пришлось замазать синяки и погладить нарядные одежды для этого случая, поэтому они призвали зрителей смотреть выпуск шоу "Вечерний Ургант", который выйдет на Первом канале уже сегодня вечером.

Фанаты звездной пары с радостью восприняли эту новость и написали, что будут с нетерпением ждать эфира. Подписчики уже оценили внешний вид молодой мамы. Одним показалось, что 42-летняя звезда и не рожала вовсе, другие же заметили, что женщине идет приобретенная за последние месяцы полнота.

Сами звездные супруги не только с трепетом, но и с большим юмором отнеслись к своей новой роли родителей новорожденного. Ранее Альбина Джанабаева даже сняла забавное видео, показав себя и мужа с темными кругами под глазами после бессонных, но счастливых ночей с ребенком.