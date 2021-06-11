Всему есть предел: Дробыш поддержал идею продюсера Лободы отправить Киркорова на шашлык

После того, как Натэлла Крапивина призвала в соцсетях отправить на шашлык приехавших на премию МУЗ-ТВ на свадебном лимузине Филиппа Киркорова и его спутника Давида Манукяна, более известного как Дава, в Сети начался скандал.
Многие звезды российского шоу-бизнеса посчитали невежливым такое заявление продюсера Светланы Лободы. В итоге женщина расторгла контракт с певицей.
Продюсер Виктор Дробыш считает, что вся шумиха была спланирована ради пиара. На имени Филиппа Киркорова легко прославиться. При этом Виктор Дробыш признался, что разделяет чувства Крапивиной. Всему должен быть предел.
"Мы видели отсутствие музыки и присутствие одного лишь хайпа", – с сожалением добавил Дробыш.
Напомним, на премию МУЗ-ТВ Киркоров и Манукян прибыли в белых костюмах на свадебном автомобиле. Их сопровождали мускулистые мужчины без рубашек. После этого в Сети начали писать, что пара чуть ли не пропагандирует однополые отношения, что, к слову, в Российской Федерации запрещено.
После скандала Филипп Киркоров жестко ответил Натэлле Крапивиной. Продюсер заявила на это, что поп-король любит собирать вокруг себя всякий сброд.
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