Зараженные ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу

Владимир Кузьмин и Александр Буйнов госпитализированы с коронавирусом. Мужчины сообщили о здоровье из больничных палат.

Ковид не пожалел еще два знаменитых голоса российской эстрады. Владимир Кузьмин и Александр Буйнов подцепили опасную заразу и были вынуждены отправиться на лечение в медицинское учреждение. Артисты находятся в одном и том же месте — в военном госпитале в подмосковном Одинцово. Примечательно, что ранее они делали прививки от коронавируса.

Сначала в "Инстаграм" появился пост о госпитализации исполнителя хита "Падают листья". Александр Буйнов признался, что перестал носить маску незадолго до того, как заразился ковидом. "Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня", — написал звездный мужчина.

Вслед за Александром Буйновым к фанатам обратился и Владимир Кузьмин. Врачи заявили ему, что из-за того, что он прививался, ковид должен протекать спокойно. "Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!" — выразился российский артист. Певец попросил россиян беречь себя, так как в Москве, согласно статистике, растет заболеваемость ковидом.

Судя по публикациям в "Инстаграм", в госпитале артисты не горюют, а наоборот развлекаются. Александр Буйнов смотрит чемпионат Европы по футболу, а Владимир Кузьмин занимается музыкой в уединенной обстановке.

