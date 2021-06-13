Зараженные ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу

Ковид не пожалел еще два знаменитых голоса российской эстрады. Владимир Кузьмин и Александр Буйнов подцепили опасную заразу и были вынуждены отправиться на лечение в медицинское учреждение. Артисты находятся в одном и том же месте — в военном госпитале в подмосковном Одинцово. Примечательно, что ранее они делали прививки от коронавируса.
Сначала в "Инстаграм" появился пост о госпитализации исполнителя хита "Падают листья". Александр Буйнов признался, что перестал носить маску незадолго до того, как заразился ковидом. "Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня", — написал звездный мужчина.
Вслед за Александром Буйновым к фанатам обратился и Владимир Кузьмин. Врачи заявили ему, что из-за того, что он прививался, ковид должен протекать спокойно. "Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!" — выразился российский артист. Певец попросил россиян беречь себя, так как в Москве, согласно статистике, растет заболеваемость ковидом.
Судя по публикациям в "Инстаграм", в госпитале артисты не горюют, а наоборот развлекаются. Александр Буйнов смотрит чемпионат Европы по футболу, а Владимир Кузьмин занимается музыкой в уединенной обстановке.
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