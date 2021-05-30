"Мужики из кустов не подглядывают": 71-летний Буйнов о развлечениях на нудистском пляже

71-летний Александр Буйнов конец мая проводит в Крыму. Мастер-классы, участие в качестве члена жюри в музыкальном конкурсе – все это увлекает артиста чрезвычайно. В эти края певец всегда приезжает с удовольствием!

"Я провел в Гурзуфе и других городах Крыма всю свою юность и молодость, – улыбается Буйнов. – Группы "Скоморохи" (дебютировал как клавишник в этом созданном Александром Градским коллективе – Прим. ред.) и "Машина времени" тоже были здесь. Какая любовь здесь случалась! А сколько здесь было зацеловано! Вспоминаю, аж скулы сводит!"

В богатым на развлечения Крыму есть забавы на любой вкус. Даже большой нудистский пляж. Правда, Буйнов, несмотря на большое желание, там пока не побывал. "Сейчас народ не поймет, появись я там, – считает артист. – Но вообще я к этому всегда нормально относился. То, что голые люди собираются, бегают, загорают, играют в волейбол, это же не заболевание какое-то! И при этом мужики из кустов не подглядывают. Я даже немного завидую нудистам, потому что они могут позволить себе свободу, а я вынужден на мнение людей обращать внимание".

В прошлом году о желании посетить нудистский пляж в Симеизе высказывался и Филипп Киркоров. "Говорят, там очень интересно! Я много слышал про это райской местечко на Южном берегу Крыма, но оно мною пока не изведано. Просто не было времени! Я ведь занимался творчеством, концертами – всем, чем угодно, кроме личной жизни! В итоге тот период, когда я мог там появиться и когда еще было, чем блеснуть, уже в прошлом. Теперь я просто понаблюдал бы со стороны".