"Приняла решение уйти от такого мужчины": Ирина Слуцкая шокирована жесткими требованиями

Фигуристка Ирина Слуцкая считает ультиматумы неприемлемыми.

Вот уже неделю не утихает шумиха вокруг известного комика Ивана Абрамова. В Сети всплыло видео, в котором юморист говорит, что будет хуже относиться к жене, если та не приведет тело в форму после родов. У Ивана, как оказалось, к избраннице жесткие требования. Сексистское заявление Абрамова многие осудили. Высказалась на этот счет и фигуристка Ирина Слуцкая.

Спортсменка призналась, что, посмотрев ролик с Иваном, впала в шок. Ирина Слуцкая отметила, что ее муж, бизнесмен Алексей Говырин, никогда не произнес бы подобного. "Мне было бы дико такое услышать. И, наверное, я бы приняла решение уйти от такого мужчины", – рассудила фигуристка.

Ивана Абрамова Ирина Слуцкая назвала "ущербным". Спортсменка посочувствовала супруге комика. Юмориста, по мнению спортсменки, следует осуждать, даже в том случае, если говорил он в шутку. Подобные остроты знаменитость считает неудачными.

Если мужчину что-то не устраивает в жене, уверена Ирина, он должен аккуратно сказать об этом. Ультиматумы недопустимы. Кроме того, не каждая только родившая женщина имеет возможность заниматься спортом и соблюдать диету. Супруг должен помогать избраннице с малышом, а не думать о ее лишнем весе.

Напомним, впервые под венец Ирина Слуцкая пошла в 1999 году за Сергея Михеева. В 2007-м у пары родился сын Артем, а через три года дочь Варвара. В 2018-м фигуристка стала женой предпринимателя Алексея Говырина. В декабре 2019 года стало известно, что Ирина родила второму мужу дочь Киру.