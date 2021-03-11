Обвиненная в крушении семьи солиста Little Big красотка выставила напоказ свои прелести

На прошлой неделе Ксения Собчак выдала подробности личной жизни фронтмена Little Big Ильи Прусикина. В беседе с его бывшей супругой журналистка отметила, что у артиста роман с коллегой по группе Соней Таюрской. Впрочем, ничего удивительно – сложно устоять перед столь соблазнительной девушкой.

Накануне группа выпустила клип на новую песню с провокационным названием Sex Machine, а известный фотограф с ником borysenko.pro, видимо, решил намекнуть, о ком на самом деле композиция. Фотохудожник в личном блоге опубликовал несколько снимков Софьи Таюрской в купальнике.

Кадры были сделаны во время отдыха девушки в Доминиканской Республике. На фотографиях артистка предстала в полуобнаженном виде. Певица позирует полубоком, демонстрируя зрителям свои прелести. Поклонники остались довольны – они высоко оценили аппетитные формы красавицы.

"Соня шикарна (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот это рили сех машин", "Вот это мечта", "Лучшая жопа мира!", "О май гад! Моя любимейшая богиня", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что долгое время Соня Таюрская страдала из-за лишнего веса. Недавно девушка рассказала в личном блоге, как пыталась похудеть, истязая себя диетами. Несмотря на это, вес постоянно возвращался, стоило артистке лишь немного ослабить хватку.

Напомним, Соня Таюрская и Илья Прусикин отрицают свой роман. Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что солистка Little Big готовится выйти замуж за популярного блогера Эльдара Джарахова. В часть помолвки молодой человек преподнес возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом.