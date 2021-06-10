"Сонькины трусики": голый Прусикин блеснул стрингами в бане

Солист Little Big Илья Прусикин продолжает эпатировать публику после новости о его романе с Софьей Таюрской.

Недавно солисты Little Big объявили о том, что их связывают не только рабочие отношения. Эта новость вызвала большой резонанс у поклонников, в результате чего музыканты стали еще более популярными. Илья Прусикин решил поддержать эту популярность и привлечь к себе еще больше внимания с помощью пикантного снимка.

Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото из бани, куда он пошел "с мужиками", как написал сам исполнитель. Впрочем, на фото Прусикин запечатлен в одиночестве. Мужчина позирует в одних лишь стрингах и с дубовым веником в руках. На теле артиста виднеется большое количество странных татуировок.

Поклонники Little Big стали живо обсуждать увиденное в комментариях. Фолловеры поинтересовались, где же те самые мужики, а также в шутку предположили что Прусикин надел белье своей возлюбленной Таюрской. Фанаты написали:

"А мужики-то где?))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Сонькины трусики", "У нас недавно в секендхенде точно такие же трусы пропали!", "Трусы или новая татуха?", "Такого не грех продлить на час".

Солисты Little Big далеко не первый раз эпатируют публику. Ранее "Дни.ру" сообщали, как Илья Прусикин и Софья Таюрская ошарашили народ на премии "МУЗ ТВ".