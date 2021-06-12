Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день

12 июня отмечается День России. Наталья Орейро обратилась к согражданам в важный день.

Уругвайская актриса неоднократно признавалась в любви к РФ. Несколько лет назад звезда сериала "Дикий ангел" даже получила российский паспорт и с тех пор считает страну своей второй родиной. Правда, жить здесь она не собирается, для нее документ является всего лишь данью уважения к поклонникам.

В праздник на ютуб-канале посольства России в Аргентине появилось видеопоздравление от Натальи Орейро. Актриса надела на себя кокошник и в очередной раз заявила о любви к РФ. "Россия для меня тоже родина", – подчеркнула артистка.

Стоит отметить, что звезда сериала "Дикий ангел" ответственно относится к тому, что огромная часть ее фанатов живет в России. Например, актриса ведет свой инстаграм-аккаунт на двух языках. Все испанские тексты Наталья Орейро дублирует по-русски.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали о знаменательном эпизоде из жизни латино-американской актрисы. В личном блоге звезда опубликовала несколько фотографий в обнаженном виде с младенцем на руках. Кадры были сделаны в 2012 году во время Каннского кинофестиваля. Наталья Орейро, недавно ставшая матерью, прилетела представлять фильм "Подпольное детство".

По словам звезды, ей пришлось убежать с мероприятия задолго до конца, чтобы успеть покормить сына. По словам актрисы, она вбежала в номер, сняла платье и взяла на руки младенца. "Наш мир остановился в этот миг бесконечной любви", – отметила Наталья Орейро.