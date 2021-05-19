Празднующая 44-летие Наталия Орейро получила самый важный подарок

19 мая звезда сериала "Дикий ангел" празднует 44-летие. Наталия Орейро показала самый важный подарок.

С самого утра уроженка Уругвая получает теплые сообщения от родных близких и друзей. Одним из первых актрису и певицу Наталию Орейро поздравил муж – лидер рок-группы "Divididos" Рикардо Мольо. Кроме того, в "Сторис" личного микроблога музыкант опубликовал фото с супругой. Кадр он сопроводил трогательной композицией про любовь и анимацией в виде стрел и сердечек.

Позже звезда "Дикого ангела" получила самый важный сюрприз – рисунок 12-летнего сына Мерлина Атауальпы. Наследник каждый год вручает Наталии открытку ручной работы. "С днем рождения, мама. Люблю тебя очень", – написал Мерлин родительнице.

В соцсетях многочисленные поклонники поздравляют Орейро. В России Наталию многие любят. В нашей стране у звезды сериала "Дикий ангел" большой фан-клуб. Актриса отвечает российским поклонникам взаимностью – она не раз шутила, что в прошлой жизни была русской.

В июне 2020 года Наталия Орейро подавала документы на получение гражданства нашей страны. Стала ли звезда латиноамериканской теленовеллы обладательницей российского паспорта – точно не известно.

Отметим, сейчас Наталия Орейро работает ведущей телевизионного шоу. Также знаменитость продолжает развивать аккаунт в "Инстаграм", который ведет на двух языках – испанском и русском. Звезда сериала "Дикий ангел" продолжает сниматься в кино и записывать песни.