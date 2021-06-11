"Пропивала все, что нажито": алкогольный угар довел певицу Славу до края пропасти

Генетики провели исследование, которое выявило, что у звезды снижено количество рецепторов дофамина – гормона, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Именно из-за этого у знаменитости есть предрасположенность к алкоголю, так как спиртное дарит мгновенный выброс положительных эмоций.
Впрочем, Слава никогда не скрывала, что любит хорошо выпить и закусить. На вопрос Лолиты Милявской о пороках она честно ответила, что обожает жить и веселиться. "Это, наверное, чревоугодие", – предположила звезда.
Артистка в эфире "ДНК-шоу" отметила, что считает себя авантюристкой. По словам певицы, раньше она могла после вечеринки с друзьями с одним паспортом улететь в другую страну. От падения на самое дно Славу спасла ответственность пред семьей и родными.
"Я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом", – заявила гостья программы. "Я тебя за это люблю, потому что ты не корчишь из себя девственницу", – парировала Лолита Милявская.
Напомним, недавно певица Слава поделилась, что в ее семье случилась беда. Во время майских праздников она с сестрой и племянником отправилась в Крым. Там мальчик неудачно упал и сломал руку. В праздничный день им с трудом удалось найти травмпункт – ребенку пришлось несколько часов мучиться от боли.
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