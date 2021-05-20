Заплаканная певица Слава показала изуродованную руку: Вставил спицу в мясо

В начале мая этого года в семье певицы Славы случилось несчастье – племянник звезды Елисей сломал руку.

Артистка жаловалась, что после случившегося ребенку еще несколько часов не могли оказать помощь, так как в праздники не работали многие травмпункты. В итоге мальчика пришлось везти в Сочи, где ему в итоге наложили гипс.

Однако перелом оказался настолько серьезным, что ему потребовалась операция. Об этом певица Слава рассказала в личном блоге. Как оказалось, после возвращения в Москву мальчика положили в Морозовскую детскую больницу, где ему вставили спицу. Однако хирургическое вмешательство прошло неудачно.

"Врач в кавычках вел шестичасовую операцию, заявив, что ее сделают за десять минут. Этот мясник шесть часов в нем копался, вставил ему спицу просто в мясо", – поделилась Слава. После хирургического вмешательства рука у ребенка распухла до невероятных размеров. Артистка показала жуткий снимок искалеченного предплечья Елисея.

В итоге семья приняла решение обратиться в платную клинику, где мальчика наконец прооперировали нормально. Певица со слезами на глазах заявила, что они это просто так не оставят. Слава и ее сестра намерены жаловаться на врачей, которые провели неудачную операцию.

Стоит отметить, что этот год начался для артистки не лучшим образом. В феврале у звезды умерла мать. Об этом исполнительница сообщила только спустя месяц, пояснив, почему отказывается от концертов и почти не появляется на публике. Свое горе Слава пыталась утопить в алкоголе. Певица заявила, что "пила, как свинья" и не помнит несколько дней.