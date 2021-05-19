Дочь ведущей Одинцовой развелась с мужем через 2 месяца после венчания

Стало известно об изменении семейного положения дочери ведущей Екатерины Одинцовой. Сообщается, что Дина Немцова развелась с мужем.
Примечательно, что это произошло буквально через пару месяцев после венчания. О принятом решении в "Инстаграме" рассказала сама Дина. Она отметила, что причины для расторжения брака были весомыми, но в детали вдаваться не стала. Дочь Бориса Немцова призвала общественность не верить слухам касательно ее личной жизни, передает РИА ФАН.
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