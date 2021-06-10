Екатерину Варнаву перепутали с пенсионеркой

По поводу отношений Варнавы и Молочникова возникло много споров, однако, после обнаружения невероятного сходства вопросы отпали.

В прошлом году звездная пара официально заявила о любовном романе. Возлюбленные часто появляются на светских мероприятиях и различных программах, а также достаточно открыто рассказывают подробности своих отношений.

Сегодня Александр Молочников на личной странице в Инстаграм опубликовал фотографию бабушки и поздравил ее с юбилеем. Подписчики тут же заметили, как сильно возлюбленная режиссера Екатерина Варнава похожа на его родственницу.

Фолловеры отметили красоту и женственность бабушки Молочникова, а также пожелали ей долгих лет жизни и крепкого здоровья.

"Сходство с Екатериной определенно есть", "Долгих лет жизни красивой бабушке", "Почти как Екатерина", – отметили пользователи социальной сети.

Отметим, что впервые о влюбленности Екатерина Варнава рассказала в прошлом году в интервью Ксении Собчак. Тогда она не раскрыла имени тайного любовника, а лишь трепетно отзывалась о романтических отношениях. После СМИ подозревали, что тот самый бойфренд – это Александр Молочников, однако, пара продолжала хранить молчание. Первым совместным светским выходом стало появление Александра и Екатерины на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр". Сейчас влюбленные уже не скрывают свой роман.

Напомним, что недавно Александр Молочников заявил, что никогда не будет жить в собственной квартире Екатерины Варнавы, так как чувствует себя неуютно в чужом жилом пространстве. В настоящий момент влюбленные снимают квартиру в центре Москвы.