Екатерину Варнаву перепутали с пенсионеркой

В прошлом году звездная пара официально заявила о любовном романе. Возлюбленные часто появляются на светских мероприятиях и различных программах, а также достаточно открыто рассказывают подробности своих отношений.
Сегодня Александр Молочников на личной странице в Инстаграм опубликовал фотографию бабушки и поздравил ее с юбилеем. Подписчики тут же заметили, как сильно возлюбленная режиссера Екатерина Варнава похожа на его родственницу.
Фолловеры отметили красоту и женственность бабушки Молочникова, а также пожелали ей долгих лет жизни и крепкого здоровья.
"Сходство с Екатериной определенно есть", "Долгих лет жизни красивой бабушке", "Почти как Екатерина", – отметили пользователи социальной сети.
Отметим, что впервые о влюбленности Екатерина Варнава рассказала в прошлом году в интервью Ксении Собчак. Тогда она не раскрыла имени тайного любовника, а лишь трепетно отзывалась о романтических отношениях. После СМИ подозревали, что тот самый бойфренд – это Александр Молочников, однако, пара продолжала хранить молчание. Первым совместным светским выходом стало появление Александра и Екатерины на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр". Сейчас влюбленные уже не скрывают свой роман.
Напомним, что недавно Александр Молочников заявил, что никогда не будет жить в собственной квартире Екатерины Варнавы, так как чувствует себя неуютно в чужом жилом пространстве. В настоящий момент влюбленные снимают квартиру в центре Москвы.
Популярные темы форума
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?