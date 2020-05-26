Кто следующий? Участников шоу "Танцы со звездами" сразил страшный недуг

Накануне, 25 мая, стало известно, что актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом. Она уже третий человек с программы "Танцы со звездами", у кого диагностировали этот страшный недуг. Поклонники переживают, кто будет следующим?..

24 мая завершился 11-й сезон шоу "Танцы со звездами". За звание лучших в финале соревновались три пары: Иван Стебунов и Инна Свечникова, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, а также Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. В итоге победителями стали актер Иван Стебунов и танцовщица Инна Свечникова.

Вскоре стало известно, что Дарья Мороз заболела коронавирусом. Актриса стала третьей заразившейся участницей популярного телепроекта. Ранее о болезни сообщили Алена Бабенко и Мария Ивакова.

Поклонники всерьез опасаются за других участников шоу, в частности за многодетную мать Марию Порошину. У актрисы четыре дочери и сын. Полину она родила от Гоши Куценко, Серафиму, Аграфену и Глафиру – от Ильи Древнова. А вот Андрей появился на свет от мужчины, которого Мария предпочитает не афишировать. Фанаты переживают, что Порошина может заразиться сама и инфицировать наследников.

А еще они волнуются за члена жюри Николая Цискаридзе. К слову, он вместе с Марией Порошиной отметился в шоу Елены Степаненко. Увидев артистов в программе, зрители испугались и за бывшую жену юмориста Евгения Петросяна.

Беспокоится народ и за Екатерину Варнаву. В "Танцах со звездами" артистка была негласным лидером с самого начала. Когда-то она серьезно занималась танцами, поэтому ходили слухи, что ее победа – дело решенное. Едва начав выступать, актриса получила травму, и участие в шоу оказалось под вопросом. Однако Варнава справилась и даже дошла до финала.

А вот Иван Стебунов изначально не был фаворитом жюри. Зрители утверждали, что судьи упорно занижали оценки актеру. После каждого выпуска "Танцев со звездами" фанаты возмущались: мол, эксперты не могут по достоинству оценить его выступление. По всей видимости, поклонники так сплотились, что Ивану Стебунову все же удалось вырвать победу у Екатерины Варнавы.

Что касается Дарьи Мороз, она тоже должна была принять участие в финале. Узнав о недуге, актриса сразу отменила выступление и отправилась в больницу. Как она себя чувствует, неизвестно.