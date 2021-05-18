Молодой любовник Варнавы наотрез отказался жить в ее квартире: Никогда

Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые дали совместное интервью.

Пара начала встречаться около года назад. По словам 29-летнего режиссера, их отношения развивались стремительно, и влюбленные довольно быстро съехались. Правда, как оказалось, Александр Молочников наотрез отказался жить в квартире, которая принадлежит 36-летней Екатерине Варнаве.

"Он сказал: "Никогда", – поделилась звезда. По словам артистки, молодому человеку неловко жить в чужих апартаментах, поэтому он предпочел съемную. Сейчас пара проживает вместе в центре Москвы, а в квартире Екатерины Варнавы идет ремонт. Несмотря на идиллию в отношениях, влюбленные не торопятся связывать себя узами брака.

Как оказалось, Александр Молочников не знал, что актриса входит в список Forbes как одна из самых обеспеченных представительниц шоу-бизнеса. Он в шутку заявил, что теперь им придется об этом серьезно поговорить и выяснить, почему они живут в съемной квартире и пользуются старой кофеваркой.

В эфире шоу "Кино в деталях" влюбленные вспомнили и первую встречу. Пара познакомилась во время проб к спектаклю, который ставил Александр Молочников. Режиссер сразу же отказал Екатерине Варнаве в роли, а затем позвонил ей и... еще раз отказал. По словам артистки, это был "тупой подкат", который все же сработал, и через пару дней они уже пошли на первое свидание.