Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью

Мероприятие состоялось по случаю дня рождения возлюбленного артистки, режиссера Александра Молочникова. Правда, внимание гостей было в основном приковано не к нему, а к Екатерине Варнаве. Девушка веселилась от души: танцевала, общалась с друзьями и пела.
Внимательные пользователи Сети заметили на фотографиях и видео с вечеринки изменения в фигуре актрисы. Девушка с трудом могла скрыть округлившийся живот. Артистка пришла на день рождения в платье, и в области талии оно явно было ей маловато. Тут же поползли слухи о том, что знаменитость готовится стать матерью.
Светские хроникеры вспомнили, что пару дней назад Екатерина Варнава появилась на премьере фильма "Чернобыль" в сопровождении Александра Молочникова. Для выхода в свет артистка выбрала элегантный брючный костюм зеленого цвета, однако одежда с трудом могла скрыть округлившийся живот.
В Сети Катю Варнаву уже поздравляют с беременностью. Правда, некоторые все же осторожничают и не торопятся радоваться за артистку: вдруг она просто плотно поужинала? Стоит отметить, что в этом году юмористке исполнится 37 лет, в недавнем интервью артистка признавалась, что не против завести ребенка, однако у нее есть некоторые проблемы со здоровьем.
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