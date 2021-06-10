"Отслойка плаценты": Перминова призналась в ужасном безрассудстве во время беременности

Елена Перминова рассказала, что четвертая беременность не обошлась без осложнений.

Молодая мама решила устроить интерактив для своих подписчиков в "Инстаграм". Модель ответила на самые интересные вопросы фолловеров, среди которых оказалось много вопросов о беременности и детях. В откровенной беседе со своей аудиторией Елена Перминова призналась, что во время последней беременности у нее случилось опасное осложнение.

Перед поездкой семьи на Бали у Перминовой диагностировали серьезную отслойку плаценты. С таким опасным диагнозом женщине нужно было довольно долго лежать под капельницами, иначе это могло стать большой угрозой здоровью и матери и ребенка. Тем не менее, семья модели так сильно ждала этого путешествия, что даже врачи не стали отговаривать модель от многочасового перелета. К счастью, все обошлось хорошо. Однако первые десять дней на Бали Елена все время лежала, а если и передвигалась, то очень медленно и осторожно.

Четвертый малыш у Елены Перминовой и ее супруга Алексаедра Лебедева родился 15 мая. Женщине пришлось пережить уже четвертое по счету кесарево сечение. Модель призналась, что после стольких шрамов на матке мысли о естественных родах даже не было, так как это очень опасно. Молодая мама добавила, что в последний раз она быстрее всего отошла от наркоза и уже через четыре часа бегала по отделению.

Ранее Елена Перминова показала свою фигуру через неделю после родов и привела поклонников в настоящий шок.