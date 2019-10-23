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Семья Елены Перминовой подверглась смертельной опасности на отдыхе

Елена Перминова. Фото: www.globallookpress.com
Известная модель Елена Перминова отправилась в путешествие с мужем-миллиардером Александром Лебедевым и тремя детьми. По пути на Мальдивы они попали в экстремальную ситуацию.

Продолжение: Елену Малышеву срочно госпитализировали
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Многодетная мать сообщила подробности произошедшего в "Инстаграме". Десятилетний Никита, восьмилетний Егор и пятилетняя Арина вместе с родителями наслаждались путешествием, пока самолет не попал в зону турбулентности.

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Семейство подверглось смертельной опасности. "Попали в жуткую турбулентность, в воздушную яму. Самолет прямо провалился метров на 50 вниз!" – рассказала Елена Перминова, оправившись от шока. 

Впрочем, положительные эмоции взяли верх. "Я так рада! Последний раз была тут в феврале. Успела соскучиться", – написала звезда подиума в своем микроблоге.

Экстремальная ситуация в самолете не испортила начало долгожданного отпуска. В тот же день Елена Перминова с детьми отправились на пляж – купаться и загорать.

Добавим, что Елена Перминова обожает путешествовать с семьей. Вместе с мужем и тремя детьми красотка изучила Африку, Францию и, разумеется, Россию.

Автор: 23 октября 2019, 08:55
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