"Такое возможно?": известная модель обнажилась после родов

34-летняя красавица Елена Перминова продемонстрировала фигуру через неделю после родов.

15 мая известная модель стала мамой в четвертый раз. Женщина родила сына от своего возлюбленного Александра Лебедева, в честь которого и решила назвать малыша. В своем инстаграм-аккаунте молодая мама показала, как выглядит ее живот спустя неделю после кесарева сечения. Елена Перминова опубликовала собственное фото в нижнем белье и призналась, что у нее еще осталось семь лишних килограммов, но пока ей это даже нравится.

Подписчицы знаменитой красавицы пришли в восторг от такой фигуры и оставили модели множество комплиментов:

"Што? Это тело после 7 дней после родов? Такое возможно???? Вы-нереальная!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Это как можно осуществить? Совсем не есть?", "Мне бы так просто выглядеть в жизни", "Ну все, пора за пятым".

Отвечая на многочисленные вопросы удивленных фолловеров, Перминова призналась, что за беременность набрала 14,5 килограммов. При этом женщине удалось избежать неприятных растяжек. Фолловеры в ответ предположили, что у модели хорошая генетика, иначе выглядеть так просто невозможно.

Напомним, что у Перминовой и Лебедева до этого уже было трое общих детей. Теперь в семье родился четвертый малыш. Влюбленные вместе уже много лет, несмотря на большую разницу в возрасте – избраннику модели 61 год. Ранее пара объявила о помолвке, но свадьбу пока так и не сыграла.