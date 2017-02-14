Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

Самые красивые отечественные актрисы, модели и светские львицы посетили премьерный показ коллекции Demi Couture #17 сезона весна 2017 таинственных Maison Bohemique. Паулина Андреева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Анна Чиповская и Елена Перминова выбрали максимально открытые наряды, продемонстрировав экстремальное декольте.

Так как мероприятие проходило накануне Дня Всех Влюбленных, все было украшено сердцами. Вышитые стразами, пайетками и стеклярусом символы любви и страсти украсили платья, жакеты и баски, пояса и броши. Коллекция, в которой рассказывается о женственности, сексуальности и мужском начале в силуэтах, выполнена из французского кружева, шелковой тафты, бархата и шифона, а платья декорированы вышивкой, перьями страуса и аппликациями.