Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

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Самые красивые отечественные актрисы, модели и светские львицы посетили премьерный показ коллекции Demi Couture #17 сезона весна 2017 таинственных Maison Bohemique. Паулина Андреева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Анна Чиповская и Елена Перминова выбрали максимально открытые наряды, продемонстрировав экстремальное декольте.
Так как мероприятие проходило накануне Дня Всех Влюбленных, все было украшено сердцами. Вышитые стразами, пайетками и стеклярусом символы любви и страсти украсили платья, жакеты и баски, пояса и броши. Коллекция, в которой рассказывается о женственности, сексуальности и мужском начале в силуэтах, выполнена из французского кружева, шелковой тафты, бархата и шифона, а платья декорированы вышивкой, перьями страуса и аппликациями.
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