"Неужели это реально?": лапающие друг друга Киркоров и Манукян вызвали омерзение

В Сети активно обсуждают видео, на котором Филипп Киркоров нежно поглаживает рэпера Даву.

Скандал, вызванный эпатажным поведением двух музыкантов на "Премии МУЗ-ТВ", продолжает стремительно набирать обороты. Напомним, что пара явилась на церемонию в свадебных костюмах и всячески демонстрировала расположение друг к другу. Накануне внимание пользователей Сети привлекло новое видео с мероприятия с участием все того же Филиппа Киркорова и его молодого друга.

В ролике король отечественной поп-музыки восседает в зрительном зале вместе с рэпером Давой и нежно поглаживает его по коленкам. Спутник Киркорова, очевидно, совсем не против таких проявлений чувств со стороны старшего друга. Экс-любовник Ольги Бузовой так и светится от счастья из-за внезапно свалившегося на него звездного благоволения.

Посмотрев очередное видео с участием скандальной парочки, пользователи Сети вновь пустились в рассуждения о том, может ли на самом деле что-то быть между артистами или это всего лишь провокация. Подобное поведение со стороны мужчин вызвало у многих настоящее омерзение. Однако большая часть пользователей в основном склоняется к тому, что это лишь хорошо спланированная провокация, в результате которой Киркоров и Манукян добились желаемого – о них говорят все. Также многие отметили, что народный артист пиарится на истории Бузовой, а рэпер от всего этого оказался в особом выигрыше – подобные комментарии привела "Экспресс газета".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в разборки Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной влез Родион Газманов.