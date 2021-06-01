Чеховой пришлось расплатиться лицом за роскошный отдых

После отдыха на заграничных курортах Анфиса Чехова вынуждена была отправиться к косметологу.

В последнее время 43-летняя телеведущая часто бывала на солнце – знаменитость отдыхала на Мальдивах и в Майами и радовала своих подписчиков красивыми фото с пляжей. После этого фолловеры даже обвинили женщину в том, что она "зажралась". Теперь же последствия этого отдыха вдруг проявились на коже звезды. В своем инстаграм-аккаунте Анфиса Чехова показала сильную пигментацию, почти сплошь покрывшую ее красивое лицо.

Бороться с неприятными пятнами телеведущая пришла к косметологу. В видео, снятом из кабинета специалиста, женщина рассказала, что лазером врач уберет все пятна, а она затем просто сотрет оставшееся ваткой. Знаменитость призналась, что ей приходится вести постоянную борьбу с пигментацией. Однако она продолжает приносить в жертву свое лицо ради жаркого тропического солнца.

Анфисе Чеховой так сильно понравилось отдыхать в солнечном Майами, что она даже всерьез задумалась о том, чтобы переехать туда жить. В Америке сексапильная звезда чувствует себя гораздо свободнее и может позволить себе то, что никогда не позволит в России, например, одеваться в провокационные наряды и при этом не стесняться целлюлита.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анфиса Чехова даже начала подыскивать себе жилье в США.