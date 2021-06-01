Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера

Уже месяц не утихает скандал после откровенного признания Елены Прокловой.

Весной актриса стала гостьей программы "Секрет на миллион". Звезда разоткровенничалась в студии Леры Кудрявцевой и рассказала, что стала жертвой домогательств известного мужчины.

Когда начинающей артистке было 16 лет, она оказалась объектом желания актера, с которым снималась в фильме. Соблазнитель был значительно старше девушки, он отвел ее в лес, где раздел и стал предлагать ей взять в руку его половой орган.

Несмотря на то что Елена Проклова не озвучила имени совратителя, многие подумали, что им был Олег Табаков. Наконец, актриса назвала обидчика. В беседе с журналистами звезда отметила, что пошла на откровения после того, как прочитала интервью актрисы, которую пытался совратить тот же мужчина.

"У нее была аналогичная ситуация с тем же человеком, о котором говорила я", – заявила знаменитость.

По словам Елены Прокловой, когда она узнала, что стала не единственной жертвой режиссера, то ей полегчало от этого осознания. "В этот момент пришло понимание, что дело не во мне, не я была причиной и спровоцировала ситуацию", – отметила знаменитость.

Актриса добавила, что не стесняется своей жизни и может спокойно говорить обо всем, что было и есть. Также звезда подчеркнула, что ее беспокоит только мнение людей, которых она уважает, а не людская молва.

Напомним, до Елены Прокловой о домогательствах со стороны Олега Табакова рассказала Елена Антоненко. По словам артистки, которая сейчас проживает в Америке, во время ее учебы в школе-студии МХАТ режиссер предлагал ей обнажить грудь ради хорошей оценки по своему предмету. Именно после ее откровений Проклова решилась на откровения.

Стоит отметить, что вдова Олега Табакова в штыки восприняла признания жертв домогательств. При этом отношения Марины Зудиной и режиссера начались, когда та была его студенткой. Ради девушки он оставил семью.