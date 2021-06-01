Опасно для жизни: появилась информация о нетрадиционных родах Маркл

На днях герцогиня должна родить. Однако от госпитализации она отказалась.

Этот факт уже не удивляет никого, так как еще зимой Меган Маркл заявила, что рожать будет исключительно в домашних условиях. Многие надеялись, что она передумает, ведь это может быть слишком опасно для ее здоровья. Отметим, прошлым летом у дивы случился выкидыш.

Переубедить герцогиню, видимо, не удалось никому. Не так давно она рассказала, что мечтала родить и первого ребенка в привычных стенах, но ей не позволили. Теперь она непреклонна. Однако всплыли новые детали предстоящих родов, которые шокировали публику.

По информации инсайдеров, Меган Маркл решилась на "безмолвные роды". Подобные методы активно пропагандируют сторонники сайентологии. Они полагают, что фоновые шумы мешают малышу появляться на свет, а в дальнейшем могут пагубно отразиться на его состоянии. Все присутствующие обязаны молчать, а самой Меган не позволено будет даже громко дышать во время схваток. Ранее именно так рожала своего ребенка Кети Холмс, будучи женой последователя направления Тома Круза.

Многие врачи не одобряют такого варианта развития событий. Все дело в том, что в проведенных исследованиях вовсе не заметна разница между детьми, рожденными традиционно, и путем "безмолвия". Также подобные ограничения могут пагубно отразиться на матери, а значит и на малыше.

