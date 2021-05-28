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Шоу-бизнес
Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье

Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье

Принц Гарри считает, что его родственники не уделяют достаточно внимания проблемам психологического здоровья.
прочитано 359 раз

Младший внук королевы Великобритании продолжает шокировать публику откровениями о жизни монаршей семьи. Одной из самых животрепещущих тем для мужчины является психологическое здоровье. Недавно он рассказывал, как было подорвано его собственное здоровье после смерти матери. Теперь же принц Гарри и вовсе заявил, что в его семье никогда не уделяли этому вопросу должного внимания.

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Герцог Сассекский заговорил на эту тему в сериале с Опрой Уинфри. Началось с того, что герои затронули проблему суицида. Принц Гарри не остался в стороне и рассказал о том случае, когда его собственная супруга хотела свести счеты с жизнью. Когда беременная Меган Маркл призналась в этом мужу, они как раз собирались на концерт. К своему стыду, принц даже не знал, как реагировать на такие откровения. Гарри обнял беременную жену, а после они поехали на концерт, так как просто должны были там быть, и даже улыбались на камеру.

Корни проблемы принц Гарри видит в том, что в его семье никто не уделял внимание психологическим аспектам. Мужчина неоднократно подчеркнул, что его родные даже не могли как следует скорбеть по принцессе Диане, от чего появились и его собственные психологические травмы – об этом сообщил портал Woman.ru.

Напомним, что неделю назад вышел продюсерский проект мужа Меган Маркл "Тот я, которого ты не видишь". В рамках этого сериала принц Гарри обнажил перед публикой душу и рассказал о своих психологических травмах, что привело в ужас королеву Елизавету II.

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Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 21:12 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Принц Гарри борется за звание самого сексуального папы

комментарии

Ответить:

Гость 13620
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Есть вещи, которые озвучивать не стоит. Гарри, Гарри ! Многие оскорбили по Диане, ты сын и твоя беда очень яркая и травмирующая, но зачем так семью обливать?
Ну не факт, что Гарри так переживал о смерти матери. Она ведь воспитанием детей особо и не занималась - все моталась африкам и прокаженным. дети ее только для прессы вместе фотографировались. Кроме того, англичане (а принц все- таки не чернокожий) славились и славятся двуличием. На прессу будут изображать себя скорбящими ангелами, а за спиной - мерзопакостить и поливать грязью тех, по ком только что прилюдно лили слезы. Гарри не исключение. Еще тот циник.
'
Пожаловаться Ответить
Есть вещи, которые озвучивать не стоит. Гарри, Гарри ! Многие оскорбили по Диане, ты сын и твоя беда очень яркая и травмирующая, но зачем так семью обливать?
1

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