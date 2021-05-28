Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье

Принц Гарри считает, что его родственники не уделяют достаточно внимания проблемам психологического здоровья.

Младший внук королевы Великобритании продолжает шокировать публику откровениями о жизни монаршей семьи. Одной из самых животрепещущих тем для мужчины является психологическое здоровье. Недавно он рассказывал, как было подорвано его собственное здоровье после смерти матери. Теперь же принц Гарри и вовсе заявил, что в его семье никогда не уделяли этому вопросу должного внимания.

Герцог Сассекский заговорил на эту тему в сериале с Опрой Уинфри. Началось с того, что герои затронули проблему суицида. Принц Гарри не остался в стороне и рассказал о том случае, когда его собственная супруга хотела свести счеты с жизнью. Когда беременная Меган Маркл призналась в этом мужу, они как раз собирались на концерт. К своему стыду, принц даже не знал, как реагировать на такие откровения. Гарри обнял беременную жену, а после они поехали на концерт, так как просто должны были там быть, и даже улыбались на камеру.

Корни проблемы принц Гарри видит в том, что в его семье никто не уделял внимание психологическим аспектам. Мужчина неоднократно подчеркнул, что его родные даже не могли как следует скорбеть по принцессе Диане, от чего появились и его собственные психологические травмы – об этом сообщил портал Woman.ru.

Напомним, что неделю назад вышел продюсерский проект мужа Меган Маркл "Тот я, которого ты не видишь". В рамках этого сериала принц Гарри обнажил перед публикой душу и рассказал о своих психологических травмах, что привело в ужас королеву Елизавету II.