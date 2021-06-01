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Шоу-бизнес
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой

Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой

Елена Проклова вновь решила вынести на всеобщее обсуждение историю с домогательствами, произошедшую с ней в юности.
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Секс-скандал разгорелся вновь в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". В студии Елена Проклова начала перепалку с Яной Поплавской.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Актриса утверждает, что из-за давней травмы не смогла найти свое женское счастье. Она отметила, что в каждом избраннике, с которым строила отношения, в итоге начинала видеть того самого насильника.

Елена Проклова со слезами на глазах отстаивала в передаче свою правду. Во время эфира не артистку все время нападала Яна Поплавская. Актриса не понимает, для чего коллега раскрыла интимные подробности своей жизни на публику.

Яна Поплавская настолько зашлась в праведном гневе, что дала Елене Прокловой увесистую словесную оплеуху, сказав, что считает представительниц древнейшей профессии порядочнее гостьи программы. Тогда оплеванная актриса оправдалась тем, что долгие десятилетия не раскрывала правду из-за страха, что в семье артиста-насильника может случиться раздор.

Поплавская призналась, что не верит в насилие над коллегой. Она полагает, что юная Елена Проклова могла пойти на интим добровольно ради протекции взрослых любовников.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 09:49 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость760241
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Безденежье заставило позориться на всю страну Бабка потеряла женское достоинство От этой ,дешевки ,не приходится ждать умных речей
Гость755864
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У каждой женщины нашей Родины свои скелеты в шкафу. И если мы все придем в Останкино рассказывать кого мы видели в своих мужьях, телестудия и Малахов будут просто разорены. Тем и хороша должна быть женщина, что все свое больное переживает в себе и возрождается новой, красивой, мудрой. Это не относится к Елене Игоревне.
Гость755864
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Вообще не понимаю эту Проклову! Сказала, больше не пойду на съемки и точка! Что мешало-то-жажда славы, денег, любопытство, желание по-взрослому? В любом случае все давно уже прошло и ее нытье в телевизоре и газетах уже достало! Столько лет прошло, уже дано пора перестать этот нафталин нюхать. Перекройте ей в конце концов денежные потоки, может уймется.
Гость757768
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Почему ни ато не сказал о том ,что после первого приставания ни один подросток не пойдет еще и еще на сьемки ,тренировки.Ор будпт в шоке ещп очень долго и в в то место где это случилось его и палкой не загонишь,а онс ходила.....
Гость763225
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Поплавская права! Проклова получила то, что заслужила- стыд!
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