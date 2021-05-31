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Шоу-бизнес
"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах

После откровенного рассказа о домогательствах на Елену Проклову обрушился шквал критики. Однако ее это не остановило.
прочитано 706 раз

Скандал начался после того, как в интервью Лере Кудрявцевой на программе "Секрет на миллион" на НТВ Елена Проклова рассказала, как известный актер домогался до нее, когда ей было всего 15 лет. По словам звезды, это продолжалось годами, мужчина, который был намного старшее ее, занимался сущими извращениями рядом с невинной девочкой. Имени своего обидчика Проклова не раскрыла. Однако фанаты посчитали, кто тогда с ней работал, и пришли к выводу, что это мог быть Олег Табаков.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

К слову, после признаний актрисы в Сети поднялась целая волна откровений известных людей, которые тоже решили рассказать свою непростую историю. Елена Проклова считает, что она выполнила важную миссию, ведь о насилии стали говорить открыто.

С новой силой о скандале с Еленой Прокловой заговорили в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Шоумен разворошил былое. В студии снова подняли тему, о которой актриса молчала более 50 лет.

"Господи, она еще не все сказала?" – возмущаются зрители в Сети.

По словам Прокловой, при жизни неназванного актера она не хотела поднимать эту тему во всеуслышание, ве у него была семья. Она хотела быть тактичной. Разоблачение безусловно сказалось бы негативно на нем.


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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 19:52 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость755864
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Позднее зажигание у женщины. Если и надо было, то раньше. А сейчас пинать умерших как-то подловато и непорядочно. Или как в анекдоте:приятно вспомнить?
Гость 13620
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Сергей.
Сколько можно переливать из пустого в порожнее?
Ну так ведь:
"... Никто замуж не берет
Девушку за это ..."
Потому и будут переливать бесконечно.
666!
Пожаловаться Ответить
Когда ссс0000сссаалллаа хххххуууууййй у жида Табакова,то наслаждалась(стонала) и с хххххуууеееммм во рту думала,что карьера уже пошла в гору!А,когда жидовский щёкотряс сдох то о00бббб000оссссррррала его,потому что уже никто её не <цензура>.Лоханка её пропустила тысячи хххххуууууёёёёввв,а климаксовая матка высохла!И перед тем,как столкнуться с неизбежным(уходом в мир иной) озвучила её <цензура> след в этом мире!
Сергей.
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Сколько можно переливать из пустого в порожнее?
1

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