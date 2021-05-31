"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах

После откровенного рассказа о домогательствах на Елену Проклову обрушился шквал критики. Однако ее это не остановило.

Скандал начался после того, как в интервью Лере Кудрявцевой на программе "Секрет на миллион" на НТВ Елена Проклова рассказала, как известный актер домогался до нее, когда ей было всего 15 лет. По словам звезды, это продолжалось годами, мужчина, который был намного старшее ее, занимался сущими извращениями рядом с невинной девочкой. Имени своего обидчика Проклова не раскрыла. Однако фанаты посчитали, кто тогда с ней работал, и пришли к выводу, что это мог быть Олег Табаков.

К слову, после признаний актрисы в Сети поднялась целая волна откровений известных людей, которые тоже решили рассказать свою непростую историю. Елена Проклова считает, что она выполнила важную миссию, ведь о насилии стали говорить открыто.

С новой силой о скандале с Еленой Прокловой заговорили в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Шоумен разворошил былое. В студии снова подняли тему, о которой актриса молчала более 50 лет.

"Господи, она еще не все сказала?" – возмущаются зрители в Сети.

По словам Прокловой, при жизни неназванного актера она не хотела поднимать эту тему во всеуслышание, ве у него была семья. Она хотела быть тактичной. Разоблачение безусловно сказалось бы негативно на нем.



