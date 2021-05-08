Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Суббота
8 мая
Лента новостей
14:14
Сын Валерии бросил новорожденную дочь и покинул страну
14:11
День победы стал для россиян важнее Нового года
13:59
Вернувшуюся на работу после перелома Стриженову приняли в штыки: Страшно смотреть
13:27
Жена Виторгана взорвалась из-за травли трехлетней дочери: Сделали недоразвитого ребенка
13:09
"Слава богу, что живой": Топалов вышел на связь после операции
12:41
"Столько трагизма разыграть": Бородина плюнула в искалеченную Бузову
12:28
"Позорище какое": Безработный Тарасов упал без Бузовой ниже плинтуса
12:22
Лукашенко заявил о финансировании протестных акций в Белоруссии: У них есть коммерческий интерес
11:37
Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников
11:27
"Растрясла все богатство": Певица Слава проиграла в споре неприличную сумму
11:10
Росстат назвал наиболее подорожавшие в апреле продукты
10:40
"Чахнет на глазах": Успенской грозит инсульт
10:39
Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе: Ситуация пока острая
08:33
"Общаюсь с мертвецами": Шерон Стоун вернулась с того света
06:48
158-килограммовая Саша Черно с жуткими пятнами на лице пустилась в пляс
04:31
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
02:59
Звезда "Улиц разбитых фонарей" убита горем из-за смерти близких
00:14
Фото двухлетнего сына Меган Маркл вызвало гнев народа
22:27
Водонаева сообщила о свадьбе 11-летнего сына
20:09
"Превращаюсь в помойку": набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело
18:01
"Будьте прокляты!": Разъяренная Орлова огрызнулась на россиян
17:38
Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?
16:02
Гордон о причинах изменения отношения украинцев к Лукашенко: Показал звериный оскал
15:57
В поликлиниках Москвы появилась возможность распечатывать льготные рецепты с QR-кодом
14:06
Складки на животе и второй подбородок: Асмус на майских праздниках сильно изменилась
13:52
Рядовой Валеев: Моргенштерн выложил первые фото из армейской казармы
13:42
"Свинство": Манукян поглумился над горем прооперированной Бузовой
13:12
Продлен срок подачи заявок в "Бессмертный полк онлайн"
13:12
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Послы Победы": Истинно подвижническая деятельность
12:45
Карбалевич о покушении на Лукашенко: Безграничное насилие
12:13
Эксперт Муратов рассказал о назревающей борьбе за власть между Зеленским и Порошенко
11:45
"Интимные подробности": Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим
11:27
55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка
10:55
Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви
10:38
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
10:30
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации
09:51
Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста
06:09
Чуть не утопилась: пьяную Кардашьян еле вытащили из океана
03:59
Худышка превратилась в шар: Роковая авария поменяла певицу МакSим
02:01
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина
00:02
Открытый перелом: певица Слава взвыла от боли
21:55
"Есть чувства и отношения": Актер Ткаченко объяснил поцелуи с мужчиной
18:16
"Можно вставить?": Лазарев влез к Малиновскому после экстремальных забав
17:52
"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию
17:50
Милая домашняя бабушка: фото Тарасовой без марафета шокировало народ
17:49
Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
17:13
С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна
16:50
"Что случилось с Олей?": Вскрылись новые данные о внезапной госпитализации Бузовой
16:15
Под Москвой нашли мертвого ребенка
16:06
"Ай, какое пузико!": Харламов показал обнаженное тело
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина
Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?
Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви
Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сын Валерии бросил новорожденную дочь и покинул страну

Сын Валерии бросил новорожденную дочь и покинул страну

Вначале 2021 года у сына певицы Валерии Арсения Шульгина родилась дочь.
прочитано 226 раз

Несмотря на появление малышки, молодые родители ни в чем себе не отказывают: пара много времени проводит на отдыхе и посещает светские мероприятия. Судя по всему, подписчики не одобряют поведение Арсения Шульгина и его супруги Лианы.

ПО ТЕМЕ

Лысая? С Валерии сорвали парик

Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

В личном блоге невестка певицы Валерии заявила, якобы ее пытаются обвинить в том, что она ведет себя как безответственный родитель. Девушка отметила, что не собирается ограничивать себя в чем-либо, несмотря на рождение дочери. Блогер подчеркнула, что другие молодые мамы могут обходиться без макияжа, ходить в лохмотьях и не покидать пределов дома, она же к такому не привыкла.

"А мы с мужем совершили преступление! Поехали отдыхать(!) еще и вдвоем(!) Какие же мы негодяи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лиана Шульгина. Как оказалось, супруги оставили малышку на попечение нянек и отправились в небольшое путешествие. Сейчас пара отдыхает в Арабских Эмиратах.

Впрочем, многие подписчики негативно отнеслись к заявлению невестки певицы Валерии. Некоторые комментаторы посчитали, что родители просто бросили ребенка. Другие же в издевательской форме напомнили девушке, что простым людям не понять "мажоров", которые могут в любой момент вызывать няню и улететь из страны.

"Как же вы устали, бедненькие! Пахали денно и нощно, отдых вам необходим!", "Ну у кого денег мерено не мерено могут себе это позволить", "Повезло. Попала в хорошую семью", "Нам, простым людям, вас, мажоров не понять, мы зарабатываем на хлеб своим детям трудом ежедневным, а Вы, Лиана, хоть один день в своей жизни поработали?!" – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 14:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода

Поклонники поздравляют кумира
Шоу-бизнес

"Свинство": Манукян поглумился над горем прооперированной Бузовой

Дава показал истинное лицо
Шоу-бизнес

Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации

Ведущая отходит от наркоза
Шоу-бизнес

55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка

Певица в отличной форме

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+