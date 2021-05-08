Сын Валерии бросил новорожденную дочь и покинул страну

Вначале 2021 года у сына певицы Валерии Арсения Шульгина родилась дочь.

Несмотря на появление малышки, молодые родители ни в чем себе не отказывают: пара много времени проводит на отдыхе и посещает светские мероприятия. Судя по всему, подписчики не одобряют поведение Арсения Шульгина и его супруги Лианы.

В личном блоге невестка певицы Валерии заявила, якобы ее пытаются обвинить в том, что она ведет себя как безответственный родитель. Девушка отметила, что не собирается ограничивать себя в чем-либо, несмотря на рождение дочери. Блогер подчеркнула, что другие молодые мамы могут обходиться без макияжа, ходить в лохмотьях и не покидать пределов дома, она же к такому не привыкла.

"А мы с мужем совершили преступление! Поехали отдыхать(!) еще и вдвоем(!) Какие же мы негодяи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лиана Шульгина. Как оказалось, супруги оставили малышку на попечение нянек и отправились в небольшое путешествие. Сейчас пара отдыхает в Арабских Эмиратах.

Впрочем, многие подписчики негативно отнеслись к заявлению невестки певицы Валерии. Некоторые комментаторы посчитали, что родители просто бросили ребенка. Другие же в издевательской форме напомнили девушке, что простым людям не понять "мажоров", которые могут в любой момент вызывать няню и улететь из страны.

"Как же вы устали, бедненькие! Пахали денно и нощно, отдых вам необходим!", "Ну у кого денег мерено не мерено могут себе это позволить", "Повезло. Попала в хорошую семью", "Нам, простым людям, вас, мажоров не понять, мы зарабатываем на хлеб своим детям трудом ежедневным, а Вы, Лиана, хоть один день в своей жизни поработали?!" – написали в комментариях.