"Столько трагизма разыграть": Бородина плюнула в искалеченную Бузову

Ольга Бузова последние несколько дней пугает поклонников кадрами из больничной палаты. Впрочем, ей верят не все.

Ксения Бородина резко высказалась в адрес экс-коллеги по шоу "Дом-2". По словам знаменитости, многие вокруг "хайпуют" на пустом месте, и она этого не понимает. Причем Ксения Бородина пожаловалась, что ее саму часто обвиняют в нечестном пиаре, и это обидно.

Как отметила телеведущая, она в шоке от людей, которые разыгрывают спектакли, чтобы привлечь к себе внимание. "На пустом месте столько трагизма разыграть..." – недоумевает Ксения Бородина. Несмотря на то что звезда не указала прямо на Ольгу Бузову, поклонники быстро сложили два плюс два. Народ уверен, что это высказывание было адресовано именно экс-коллеге по шоу "Дом-2".

Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова пропала с радаров и перестала выходить на связь. Как выяснилось позднее, поющую ведущую экстренно госпитализировали и прооперировали. В настоящее время артистка находится в больнице. По ее словам, восстановление проходит с трудом.

В личном блоге Ольга Бузова отметила, что у нее почти нет сил, а также она много плачет. Звезда отказалась называть свой диагноз, так как переживает, что ее могут сглазить. "Стала суеверной", – отметила знаменитость. Однако, по словам артистки, ситуация с ее здоровьем пока нестабильна.