"Позорище какое": Безработный Тарасов упал без Бузовой ниже плинтуса

Многие похоронили успешную карьеру Александра Тарасова, но он не сдается. Экс-избранник Ольги Бузовой отчаянно пытается доказать свою мощь.

В браке с поющей телеведущей футболист Александр Тарасов достигал высот на спортивном поприще, вызывая восторг любителей футбола. После разрыва с Ольгой Бузовой ему стало поступать все меньше предложений о сотрудничестве, он получил немало травм и в конце концов остался без работы. Поклонники проанализировали активность мужчины и сделали вывод, что он стал посредственным блогером, а его футбольный триумф остался в далеком прошлом. 34-летний Александр Тарасов поспешил опровергнуть это мнение, но наступил в лужу.

Мужчина объявил подписчикам в "Инстаграм", что тренируется по 4-5 часов в день и готов бить новые рекорды на футбольных матчах. Эту мысль он продолжил и в телеграм-канале. "Нет, я по-прежнему один из лучших футболистов в стране, я по-прежнему готов быть чемпионом, играть в сборной, побеждать!" — выразился Александр Тарасов.

Однако пользователи Сети не торопятся расхваливать сдавшего позиции спортсмена и считают его обычным хвастуном. Судя по комментариям, футболист упал ниже плинтуса в глазах многих россиян. "Смирись со своей незавидной участью", "Вы уже старый и хромой", "Какой пик формы, забудь уже, а. Хорохорится он. Никому не нужен уже", "Ой, позорище какое. Надо уходить достойно", — написал народ экс-избраннику Ольги Бузовой.