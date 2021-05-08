"Чахнет на глазах": Успенской грозит инсульт

Любовь Успенская серьезно подорвала здоровье. Состояние звезды ухудшилось.

Последние годы были очень тяжелыми для исполнительницы хита "По полюшку". Семейные драмы, скандальные выходки дочери, пандемия и отмена концертов — все это наложило болезненный отпечаток на самочувствие и продуктивность Любовь Успенской. Настоящим ударом для звезды стал раздел имущества с мужем-американцем Александром Плаксиным, который требует у 67-летней артистки половину ее имущества по результату развода. По словам инсайдеров, Любовь Успенская сейчас находится в ужасном состоянии и может запросто оказаться на больничной койке.

"Она, можно сказать, чахнет на глазах", — объявили изданию "Собеседник" окружающие певицы. По их мнению, Александр Плаксин понимает роль переживаний для Любови Успенской — они могут обернуться и инсультом, и инфарктом для звезды. Приближенные к светской львице уверены, что запросы мужа-американца вогнали артистку в сильный стресс.

Сама же Любовь Успенская не комментирует состояние здоровья. На публике она старается выглядеть стойкой и сильной женщиной в самом расцвете сил. Известно, что знаменитость готовится к большому концертному туру. Ранее Любовь Успенская заявляла, что находит в работе отдушину, выступления помогают ей двигаться дальше и отпускать горькое прошлое.

