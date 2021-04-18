"Вся страна знает": Успенская поделилась болью на популярном шоу

Исполнительница шансона раскрыла душу в эфире канала "Россия 1". Любовь Успенская выступила с речью.

Андрей Малахов собрал на своей программе известных персон шоу-бизнеса, чтобы вспомнить, обсудить и послушать народные песни о любви. Одной из главных персон последнего выпуска передачи "Привет, Андрей!" стала Любовь Успенская. 67-летняя звезда появилась на публике в черном наряде и высоких сапогах на шпильках, дополнив образ нашумевшим колье за 39 миллионов рублей. Певица исполнила на сцене шлягер "По полюшку" и сделала трогательное заявление.

"Вся страна знает, через что прошла в последние годы. Я никогда в жизни не выйду на сцену и не покажу свои слезы, не покажу свои страдания. Наоборот, я буду стараться выглядеть лучше, петь лучше. И в этом есть сила нас, артистов", — призналась Любовь Успенская, с трудом сдерживая эмоции. Певица сообщила, что находит отдушину в работе, а концертные туры помогают ей справляться с внутренней болью. Свои выступления она назвала лекарством.

Напомним, у звездной блондинки сложились тяжелые отношения с дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка публично обвиняла мать в тирании и психологическом давлении, а также давала о ней шокирующие интервью. В прошлом году наследница знаменитости проходила реабилитацию от наркотической зависимости в американской лечебнице. Сейчас Любовь Успенская и Татьяна Плаксина стараются найти общий язык и вернуть мир в семью.