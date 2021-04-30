"Ему грозит тюрьма": Успенская объявила мужу войну

Певица разводится с избранником, который уже много лет проживает в США. Три десятка лет назад Любовь Успенская приобрела там в ипотеку дорогую квартиру и выплачивала положенное. Она утверждает, что муж обманом лишил ее недвижимости в Америке и теперь собирается отнять московское жилье.
Исполнительница в полном шоке от того, что Александр Плаксин решил делить имущество. Звезда пожаловалась на то, что 20 лет добросовестно выплачивала ипотеку, а теперь остается без этой квартиры. Любовь Успенская считает, что мужчина провел некие махинации, пока их общая дочь Татьяна жила в США.
Знаменитость предположила, что поступки Александра Плаксина могут довести его до тюрьмы. По словам певицы, бизнесмен сам себе вырыл яму. Она утверждает, что ради квартиры в Америке супруг подделал документы о том, что не женат.
Претендуя же на российское имущество, он заявляет, что состоит в браке с артисткой. "Я думаю, ему грозит тюрьма", – высказалась Любовь Успенская.
Как писали "Дни.ру", певица просит помощи адвокатов. Исполнительнице есть чем ответить мужу, она может выставить ему счет за лечение наследницы после аварии и применения запрещенных препаратов.
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