Водонаева сообщила о свадьбе 11-летнего сына

Алена Водонаева подняла тему отцов и детей. Оказалось, что она до сих пор зла на своего бывшего.

В своем "Инстаграм" Алена Водонаева заговорила о своем первом бывшем муже Алексее, от которого она родила сына Богдана. Бывшая участница шоу "Дом-2" обижена, что нерадивый отец не брал сына в отпуск, да и вообще мало уделяет ему времени.

Недавно Алена Водонаева радовалась, что Алексей взял Богдана отдыхать, но потом выяснилось, что они ездили большой компанией, а значит, мальчику, скорее всего, не было уделено качественное время. Сама мать тоже слишком занята, чтобы ездить с сыном вдвоем на море.

"Буду надеяться, что хотя бы до свадьбы Богдана они хоть раз слетают куда-нибудь только вместе", — отметила теледива.



Алена Водонаева отметила, что считает бывшего мужа ребенком, хоть он и старше ее на пять лет. Если бы не Богдан, то она вообще с ним не общалась бы. Стоит отметить, что звезде трудно найти достойного мужчину, который мог бы ей соответствовать. Сейчас она не замужем. После брака с отцом своего сына она выходила замуж еще раз, за диджея Алексея Косинуса. Но и эти отношения не продержались долго.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Алена Водонаева перенесла микроинсульт и попала в больницу. Из медицинского учреждения она быстро выписалась и сейчас уже восстановилась.