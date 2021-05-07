Складки на животе и второй подбородок: Асмус на майских праздниках сильно изменилась

Российская актриса Кристина Асмус сильно изменилась на майских праздниках. Артистка показала свои реальные формы без прикрас.



Дополнительные нерабочие дни в мае, о которых объявил российский президент, стали настоящим подарком для граждан. У людей появилась возможность отдохнуть на свежем воздухе или побыть дома.

Стоит сказать, что праздники приносят пользу далеко не всем. Затянутый отдых способен не только выбить из колеи, но и ударить по здоровью.

Судя по всему, российская актриса Кристина Асмус дала себе слабину во время майских праздников. В "Инстаграме" звезды появился свежий снимок, на котором экс-супруга комика Гарика Харламова предстала без прикрас.

На снимке можно заметить, что у артистки появился второй подбородок, а также складки на животе. "Ох уж эти майские", — подписала публикацию звезда.

Поклонники оценили по достоинству юмор кумира. "Фуф, спасибо! Прям как благословила сейчас на еще один кусочек", "Обожаю ваш юмор, Крис", Восхищаюсь женщинами, настоящими... Мы все такие: три складки над уровнем неба", "Вы смелая и с хорошим чувством юмора", "Главное выбрать правильный ракурс", "Вы такая смешная, все себя улучшают, а вы наоборот. Только ничего у вас не получается, вы очень красивая и клевая", "Сама фотогеничность", "Красота-то какая, праздники не напрасно", — поделились впечатлениями пользователи.