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Шоу-бизнес
Складки на животе и второй подбородок: Асмус на майских праздниках сильно изменилась

Складки на животе и второй подбородок: Асмус на майских праздниках сильно изменилась

Российская актриса Кристина Асмус сильно изменилась на майских праздниках. Артистка показала свои реальные формы без прикрас.
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Дополнительные нерабочие дни в мае, о которых объявил российский президент, стали настоящим подарком для граждан. У людей появилась возможность отдохнуть на свежем воздухе или побыть дома.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Стоит сказать, что праздники приносят пользу далеко не всем. Затянутый отдых способен не только выбить из колеи, но и ударить по здоровью.

Судя по всему, российская актриса Кристина Асмус дала себе слабину во время майских праздников. В "Инстаграме" звезды появился свежий снимок, на котором экс-супруга комика Гарика Харламова предстала без прикрас.

На снимке можно заметить, что у артистки появился второй подбородок, а также складки на животе. "Ох уж эти майские", — подписала публикацию звезда.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Поклонники оценили по достоинству юмор кумира. "Фуф, спасибо! Прям как благословила сейчас на еще один кусочек", "Обожаю ваш юмор, Крис", Восхищаюсь женщинами, настоящими... Мы все такие: три складки над уровнем неба", "Вы смелая и с хорошим чувством юмора", "Главное выбрать правильный ракурс", "Вы такая смешная, все себя улучшают, а вы наоборот. Только ничего у вас не получается, вы очень красивая и клевая", "Сама фотогеничность", "Красота-то какая, праздники не напрасно", — поделились впечатлениями пользователи.

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Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 мая 2021, 14:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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