Гениталии из резины: разведенку Асмус завалило секс-игрушками

По словам знаменитости, в праздничных коробках она нашла плетку, фаллоимитатор, смазку. Кто-то из знакомых преподнес Кристине Асмус пластинку "Эротика" американской певицы Мадонны. Также звезда серила "Интерны" стала обладательницей декоративных свечей в форме обнаженных тел мужчины и женщины. Знаменитость, которая не так давно развелась, буквально завалило секс-игрушками.
Актриса подчеркнула, что пикантные сюрпризы ей преподнесли разные люди. Кристина полагает, что ее больше не воспринимают как милую Варвару из сериала "Интерны".
В личном микроблоге Асмус поблагодарила гостей, которые одарили ее атрибутами для интимных забав. Актриса решила, что надо чаще устраивать праздники.
"Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати", – поведала Кристина Асмус.
Отметим, кинки-пати – это секс-вечеринка. Подобным сборищам характерны яркие декорации и невероятные костюмы на гостях, часто в стиле бурлеск. На таких тусовках занимаются сексом, уединяясь в укромном уголке, либо у всех на глазах. Организаторы предоставляют любителям плотских утех все необходимое для получения максимального удовольствия – презервативы и лубриканты в больших количествах, массажные столы, зоны для связывания, плетки, дыбы и многое другое.
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